أبو الغيط يدين الهجمات الإرهابية فى مدينة هيرشبيلى الصومالية

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التى وقعت فى مدينة بلدوين بولاية هرشبيلى بالصومال يوم السبت الموافق 19 فبراير الجارى.





وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لذوى الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن هذه الهجمات الإرهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل سوف تزيد من تكاتف المجتمع الدولى مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى فى التنمية والاستقرار.

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