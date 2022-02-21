اليونيسيف تقرر دفع رواتب المعلمين فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الإثنين، أنها ستدفع رواتب شهرية للمعلمين الأفغان لمدة شهرين على الأقل، وذلك بعدما انقطعت رواتبهم على مدى أشهر فى حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب العقوبات المفروضة على حركة طالبان الحاكمة.





ووفقًا للبيان الذى نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت اليونيسف إن المدفوعات التى تبلغ نحو مئة دولار فى الشهر، ستقدم بالعملة المحلية لنحو 194 ألف معلم فى مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية، موضحة أن هذه الرواتب عن شهرى يناير وفبراير، وستمول من الاتحاد الأوروبى.

وقال محمد أيويا، ممثل اليونيسف لدى أفغانستان، إن البلد يشهد أزمة اقتصادية منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة فى أغسطس الماضى، بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وتسببت القيود المفروضة على القطاع المصرفى بسبب العقوبات، ونقص تمويل التنمية، فى غياب الأموال لدى الإدارة الجديدة فى البلاد، لدفع الأجور بالقطاع العام، بما فى ذلك أجور المعلمين.

وبحسب "رويترز"، يقول دبلوماسيون إن المجتمع الدولى حائر بشأن كيفية التعامل مع طالبان دون الاعتراف رسميًا بحكومتها، ويضع تعليم البنات شرطًا أساسيًا للحديث مع الحركة.