نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت وكيفية التسجيل والدخول عبر موقع وزارة التعليم السعودية في المقال التالي
رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت، قد حققت منصة مدرستي نجاحاً كبيراً جداً، في الفترة الأخيرة من المسابقة التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، للأفكار الجديدة والابداع، حيث تحرص المملكة العربية السعودية، على مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم الملحوظ في مجال التعليم عالمياً، ولذلك تحرص المملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة التعليم السعودي، أن تتبع أحدث وأفضل التقنيات الحديثة التي تواكب العصر في مجال التعليم.
رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت
وزارة التعليم السعودية. تمتلك أحدث التقنيات التكنولوجية. مثال منصات إلكترونية للتعلم عن بعد. ومن هذه المنصات الهامة جداً في مجال التعليم المطور. هي منصة مدرستي تبرمج ماين كرافت. وهي من أهم المنصات التعليمية التي تحرص على تقديم خدمة مميزة جداً للطالب والمعلم وأيضاً ولي الأمر.
حيث تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بالمنصة. في مرحلتها الثانية. حيث تبدأ من اليوم الإثنين الموافق 21/2/2022م. وهي مسابقة رقمية. حيث تتعاون الشركة العالمية مايكروسوفت في تنظيمها. حيث تتم هذه المسابقة من خلال اللعبة الشهيرة ماين كرافت. وذلك للمتميزين من الطلاب الذين يبدعون ويبتكرون. وقد أنشأ حفل افتتاح للمسابقة كبير جداً في قصر سلوى بالدرعية. وذلك تحفيزاً للابتكار والابداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة. حيث أن وزير التعليم الدكتور حمد بن آل الشيخ. يدشن اليوم المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية. “مدرستي تبرمج”. وذلك بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من المسابقة. وذلك في قصر سلوى بالدرعية. بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم. في حفل كبير جداً.
كيفية التسجيل في منصة مدرستي
- يتم الدخول عبر شبكة الانترنت عبر محرك البحث الشهير جوجل.
- يتم إنشاء حساب على منصة مدرستي قبل الدخول على موقع المسابقة. ويتم الضغط على أيقونة “حساب جديد”. وإدخال جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها جيداً.
- ثم يتم التسجيل في المسابقة عبر موقع العودة للمدارس.
- ثم يتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- ويجب على المتسابق أن ينزل تطبيق لعبة ماين كرافت على جواله للانضمام في المسابقة.
- ثم أخيراً الضغط على أيقونة “أبدأ”.
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