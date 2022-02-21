عاجل- إجراء جديد من الخطوط الجوية السويسرية بشأن رحلاتها إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، أن "سويس إير" علقت رحلاتها إلى كييف اعتبارا من اليوم وحتى 28 فبراير الجارى، وقالت فى بيان لها: "سلامة ركابنا وأفراد طاقمنا لها أولوية قصوى فى جميع الأوقات.. سيتم إبلاغ العملاء المتضررين بناء على ذلك"، مضيفة أنها ستستمر فى مراقبة الوضع عن كثب وأنهم على اتصال وثيق بالسلطات الوطنية والدولية".
وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران قد علقت رحلاتها الجوية إلى كييف لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، بينما استمرت فى السفر إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا.
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