عاجل.. قذيفة أوكرانية على مركز روسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من الأراضى الأوكرانية تسببت فى تدمير مركز حدودى روسى، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، على وقع المعارك بين الجيش الأوكرانى والانفصاليين الموالين لموسكو فى شرق أوكرانيا.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى بيان له، إنه "فى 21 فبراير عند الساعة (06:50 بتوقيت جرينيتش) دمرت قذيفة أطلقت من أراضى أوكرانيا، مركز حرس الحدود فى منطقة روستوف على بعد 150 مترًا من الحدود الروسية-الأوكرانية".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.