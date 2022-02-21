هوية مقيم الرقمية أبشر والاستعلام عن هوية مقيم بالسعودية عبر الرابط

هوية مقيم الرقمية أبشر، هي الاختيار الأكثر تفضيلا، لدى المقيمين في رحاب المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لهم الاستفادة من كل الخدمات والحقوق المقدمة من جانب الحكومة السعودية، إلى كل مقيم على أرضها، على اختلاف جنسياتهم جميعا، حيث توفر لهم جميعا إقامة سارية وصحيحة داخل المملكة، وهوية مقيم الرقمية، كانت الحكومة السعودية قد أطلقتها منذ فترة من الوقت، عبر المديرية العامة للجوازات السعودية، بهدف التيسير عليهم لتجديد الإقامة، وكذلك طباعتها أيضا من خلال مركز طباعة هوية مقيم، كما يمكن لأي مقيم أن يقوم بعمل تحميل هوية مقيم، أو ما يعرف باسم تحميل الهوية الرقمية للمقيمين، أو تنزيل هوية مقيم الرقمية، وتتوفر هوية مقيم الرقمية أبشر، تلك المنصة والبوابة الرقمية المميزة، التي تقدم خدماتها دائمًا في أي وقت، للمواطن والمقيم، حيث يمكن للمقيم استخراج هوية مقيم الرقمية، بل وكذلك فحص صلاحية هوية مقيم، من خلال نظام هوية مقيم الجديدة بالسعودية.

هوية مقيم بالسعودية

كانت خدمة هوية مقيم منذ البادية، تخضع لسلطة وإشراف وزارة الداخلية السعودية مباشرة، ولكن حاليا تحولت إلى المديرية العامة للجوازات، حيث يتمكن المقيم من تفعيل وطباعة الهوية الرقمية، ويسهل كذلك عليه تحميل الهوية الرقمية للمقيمين، عبر الهاتف المحمول لمرة واحدة، دون احتياج لتوافر الإنترنت عبر الجوال، وذلك في كل مرة يحتاج الأمر منه إظهار هويته، ويجب على كل مقيم أن يعلم الفرق بين الإقامة وهوية مقيم، وكذلك شروط الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم، وإجراءات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443، وكلها خدمات إلكترونية سهلة الوصول إليها، عبر رابط منصة أبشر الرسمية.

طريقة تفعيل هوية مقيم الرقمية

قم أولا بزيارة الرابط الرسمي لمنصة أبشر، إمام عبر الجوال أو من خلال الكومبيوتر. ومن خلال خدمات الأفراد، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. وبعدها اختر من القائمة “خدماتي”. وبعد ذلك اختر تنزيل هوية مقيم الرقمية عبر الرابط. وقم باختيار أيقونة “تحميل” لإجراء تحميل هوية مقيم.

طريقة الاستعلام عن هوية مقيم

يمكنك الاستعلام عن هوية مقيم الرقمية من خلال رابط أبشر الرسمي.

وبعدها سجل الدخول إلى حسابك.

واختر الاستعلام عن هوية مقيم برقم الهوية أو رقم الإقامة.

ولابد من إدخال رمز التحقق المرئي بعدها.

وسوف تظهر أمامك بيانات الإقامة كاملة من تاريخ الصلاحية وحتى موعد الانتهاء.

كيفية طباعة هوية مقيم