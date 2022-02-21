دوت الخليج :- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أحمد ملحم، إن جهات خارجية تحاول استهداف الأمن السيبراني في الأردن. أوضح ملحم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن المركز يهدف إلى "بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات".

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