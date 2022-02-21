بـ6 مليار دولار.. "الكويتية" تعيد هيكلة أسطولها مع إيرباص

وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الاثنين، اتفاقية مع شركة (إيرباص) لإعادة هيكلة 31 طائرة من أسطولها، بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات الخطوط الكويتية لتطوير اسطولها.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية، علي الدخان، في تصريح صحفي على هامش التوقيع، إن الاتفاقية تهدف إلى إضافة طرازات جديدة مختلفة الأنواع والسعات والأحجام تتناسب مع رؤية الشركة في السنوات المقبلة.

وأضاف الدخان أن الشركة دفعت 40 بالمئة من قيمة الصفقة "وبدأ التسليم بالفعل"، مشيرا إلى أن الاتفاقية جاءت بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الطائرات الاقتصادية والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تحقيق أهداف الشركة والوصول إلى الربحية.

وأوضح أن الشركة حرصت على اختيار طائرات تتناسب مع خططها المستقبلية لافتا إلى إشراك شركة "سيبوري" الاستشارية لمساعدتها في المفاوضات القادمة لاسيما أن هذه الاتفاقية تعد إحدى أكبر الاتفاقيات التي تمت بين الخطوط الكويتية وإيرباص.

وأفاد بأن اتفاقية إعادة هيكلة الطائرات تشمل تسع طائرات من نوع "أيه 32 نيو" بسعة 134 مقعدا وست طائرات من نوع "أيه 321 نيو" بسعة 169 مقعدا و3 طائرات من نوع "أيه 321 نيو- إل آر" بسعة 169 مقعدا.

وذكر أن الاتفاقية تتضمن أيضا 4 طائرات من نوع "أيه 330-800 نيو" بسعة 235 مقعدا و7 طائرات من نوع "أيه 330-900 نيو" بسعة 291 مقعدا إضافة إلى طائرتين من نوع "أيه 350-900" بسعة 326 مقعدا.

وقال إن إجمالي عدد الطائرات في أسطول الشركة سيصل إلى 31 طائرة من نوع "إيرباص" إضافة إلى 10 طائرات من طراز بوينغ (بي777).

وبين أن طائرة "أيرباص - أيه 330-900" تعد أقل تكلفة من المقعد الواحد بين نظيراتها من الطائرات ذات الهيكل العريض فضلا عن استيعابها أكثر من 50 راكبا إضافيا مقارنة مع طائرات "أيه 330-800" المستخدمة حاليا ما يسهم في تحقيق إيرادات إضافية.

وأفاد بأن طائرات "أيه 321 نيو" و"أيه 330 نيو" أثبتت قدرتها على تحقيق وفورات بنسبة 30 بالمئة من التكاليف التشغيلية عندما تشغل سوية ما سيمكن الخطوط الكويتية من تحقيق أهدافها من حيث الربحية والاستدامة.