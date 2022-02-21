العراق: إحباط تهريب مواد كيميائية خطرة فى أم قصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضح بيان الهيئة، أن "مركز جمرك أم قصر الأوسط تمكن من إحباط محاولة تهريب حاوية محملة (بمواد كيميائية خطرة) مخالفة للضوابط والتعليمات". وأشار البيان العراقى إلى أن "عملية الضبط تمت من خلال تبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطنى، وبالتعاون وإسناد الجهات الأمنية فى الميناء"، مضيفًا أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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