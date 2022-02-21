الكرملين يرد على «قائمة الاغتيالات فى أوكرانيا»

جدة - نرمين السيد - علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، على ما أوردته تقارير وسائل إعلام أمريكية بشأن إعداد موسكو لقائمة بالشخصيات السياسية الأوكرانية المقرر اغتيالها.





ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ما أوردته تقارير وسائل إعلام أمريكية التى قالت إن روسيا أعدت قائمة بالشخصيات السياسية الأوكرانية التى يجب "تصفيتها أو اعتقالها" فى حالة نشوب نزاع عسكرى بين موسكو وكييف.

وقال بيسكوف، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، ردًا على سؤال حول هذه التقارير، إنها "تقارير كاذبة وغير صحيحة.. لا يوجد مثل هذه القائمة.. إنها مزيفة وكاذبة وخيال مطلق".

ووكانت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، قد أعلنت أن روسيا أعدت "قائمة بالسياسيين الأوكرانيين الذين تم التخطيط لتصفيتهم أو الاعتقال بعد غزو أوكرانيا".

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن واشنطن بعثت برسالة تتضمن مثل هذه المعلومات إلى ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون الإنسان.