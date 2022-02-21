روسيا تسجل أكثر من 152 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 152 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و735 حالة وفاة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين ببيان، أنه "تم تسجيل 152337 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، بينما توفي 735 شخصا جراء الإصابة بالفيروس"​​​.

ونوه البيان بتعافي 127494 شخصا من الإصابة بالفيروس، أو ما يمثل 19.7 بالمئة أكثر مقارنة باليوم السابق، فيما احتاج 8835 شخصا للبقاء في المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت روسيا سجلت أمس الأحد، 170699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و745 حالة وفاة، لتسجل بذلك اليوم الاثنين تراجعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية مقارنة بعدد إصابات أمس.