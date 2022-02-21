منصة ليندو للتمويل العقاري شروط تمويل المشروعات وطريقة ورابط التسجيل بالمنصة. هناك العديد من المساعدات التي تسعي الكومة داخل المملكة العربية السعودية بتقديمها لمواطنيها من أجل تسهيل الحياة عليهم. حيث إنه تعمل جاهدة الحكومة السعودية لأطلاق مختلف المبادرات وكذلك المنصات والتي يكون هدفها الأساسي هو مساعدة المواطن.كنا تعمل علي تقديم له يد العون من أجل المساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. وكذلك من ضمن هذه المنصات هناك منصة ليندو المنصة إلكترونية. كما أن منصة ليندو تعمل على تقديم التمويلات والقروض للشركات الصغيرة وكذلك المنشأت الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنصة حاصلة على ترخيص لتمويل الشركات الصغيرة من قبل البنك المركزي السعودي. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تمويل الشروعات من المنصة وكذلك طريقة التسجيل بالمنصة. كما يمكنك التعرف أيضاً على مبادرة منصة جود الإسكان والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل بها للحصول على الدعم.

منصة ليندو للتمويل العقاري

حيث أن منصة ليندو هي منصة إلكترونية وتعتبر من أشهر المنصات داخل المملكة العربية السعودية للتمويل. كما إنها تقوم بتقديم عروض تمويلية قصيرة المدي مع نسبة للمرابحة تنافسية. كما إن البنك المركزي السعودي هو من أعطي لها التراخيص للتمويل. وكذلك فإن من أكثر ما يميز هذه المنصة هو أن العروض التمويلية الخاصة بها تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية .كما تعمل المنصة جاهدة من أجل توفير الجديد من الحلول من أجل جعل قيمة الشركات أكبر. وأيضاً توفر المنصة العديد من المميزات للمستثمرين والتي يمكننا ذكرها كما يلي:

تتناسب مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

تصل فترة الاستثمار لمدة ستة أشهر وبعائد 2٪ من أول الاستثنار ب1000 ريال سعودي

نسب عوائد استثمارية تنافسية عند الاستثمار قصير الأمد

تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو بشكل أسرع

يتميز الاستثمار بالمنصة بالشفافية.

طريقة ورابط التسجيل بالمنصة

تسعي منصة ليندو من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030. وهناك العديد من الشركات التي تبحث عن طريقة ورابط التسجيل في المنصة والتي يمكننا ذكرها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة ليندو

ثم الدخول على استثنر الآن ومنها النقر على ليس لديك حساب

حدد مستثمر أو شركة ثم الموافقة على الشروط والأحكام

ثم الضغط على تسجيل وكذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح

وكذلك إدخال الكود الذي تم إرساله إليك على الهاتف والضغط على التالي

وأخيراً سوف يتم تسجيل الحساب الخاص بك داخل المنصة.

الشروط المطلوبة لحصول الشركات على تمويل من شركة ليندو للتمويل

حيث إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم موافقة الشركة على حصول المؤسسة على تمويل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

شروط الاستثمار في منصة ليندو للتمويل العقاري