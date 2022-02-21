تفاصيل تمويل آهل بنك التنمية الاجتماعي للأفراد. من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هو التمويل الاجتماعي آهل المقدم للمواطنين والمواطنات في المملكة.برسوم خدمة مجانية حيث يتقاطع التمويل مع أهداف البنك الاستراتيجية ويقدم تمويل اجتماعي فعال لكل الشرائح المستفيدة .

مميزات تمويل آهل بنك التنمية الاجتماعي

تمويل معتمد من قبل الهيئة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون هامش ربح إضافي وفترات سداد مرنة حتى 5 سنوات.

لا يتطلب وجود كفيل للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي.

يتطلب وجود راتب 2000 ريال فأعلى.

ألا يزيد مجموع الدخل الشهري عن 12500 ريالًا.

مبلغ التمويل هو 60 ألف ريال.

شروط تمويل بنك التسليف السعودي

يتطلب التمويل مجموعة من الشروط على النحو الآتي:

ألا يقل عمر الطالب للتمويل عن 21 عام ولا يزيد العمر عن 70 عام.

لابد من سلامة السجل الائتماني.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

توفر الاشتراطات الخاصة بحسب منتج التقديم.

كيفية التقديم على تمويل آهل

قم بالولوج لموقع بنك التنمية الاجتماعي.

النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني

ثم تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد واتبع الخطوات خطوة خطوة حتى تنتهي من طلب التمويل.

رسوم الخدمة مجانية بالكامل.

متطلبات التقديم على تمويل آهل

العنوان الوطني

بطاقة الهوية الوطنية

رقم حساب الآيبان البنكي

رقم الجوال المُسجل في نظام أبشر.

أرقام بنك التنمية الاجتماعي

الاتصال على الرقم الموحد 199099.

أو التواصل عبر الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي توتير @SDB_Care أيام الأحد للخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً

التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص [email protected]

الاتصال على الرقم 920008002

ما تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف عدد من التمويلات الأخرى على النحو الآتي:

تمويل كنف للمواطنات لتمويل الآسر من خلال تقديم تمويلات اجتماعية فعالة ويصل مبلغ التمويل حتى 30 ألف ريال. ولا يشترط إعالة الأسرة.

تمويل نفاذ بنك التمية لأصحاب العمل الحر والحاصلين على وثيقة العمل الحر ولا يقل راتبهم عن 1000 ريال بمسار الخدمات التخصصية و5000 ريال بمسار النقل التشاركي ويتم التقديم عليه بشكل إلكتروني.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالانا حول تمويل آهل بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ 60 ألف ريال.