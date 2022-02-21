نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مفصلة لشحن شدات ببجي على جميع الهواتف والكمبيوتر بالطريقة الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي متاح للاعبيها أكثر من طريقة حيث يمكن أن تتم عملية الشحن دون حدوث أي مشاكل قد تواجهك فهناك طرق مجانية وأخرى مدفوعة وسنتعرف عليها خلال مقالنا بكافة الخطوات المطلوبة وتلك الشدات يتم التعامل بها مثل العملة في العالم الواقعي تسمح لك بشراء كل ما تطلبه اللعبة من أسلحة وملابس وأدوات كما تساعد اللاعبين على الوصل لمستويات أعلى في اللعبة، وفي هذا المقال سنوضح لكم خطوات شحن شدات ببجي تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة مفصلة لشحن شدات ببجي

بطاقات ببجي تعد طريقة سهلة ومميزة يمكن للاعب من خلالها شحن شدات ببجي وهي يقوم اللاعب بشراء بطاقة ببجي ويقوم بشحنها من خلاله دفع رسوم على حسابه كما يمكن للاعب الحصول على تلك البطاقات من المواقع المشهورة بالتعامل بها، سنتعرف هما على أكثر من طريقة من أجل شحن شدات ببجي فهي ذات أهمية كبيرة للاعبين ومن أهم طرق شحنها الآتي:

يقوم اللعب بشراء البطاقة من قبل بعض المواقع مثل بطاقاتي.

فور حصولك على البطاقة ستجد رسالة وصلت لبريدك الإلكتروني بها كود خاص بتفعيل اللعبة.

على الفور يقوم اللاعب بالدخول على موقع ببجي الرسمي ويكتب ال ID الخاص بك لشحن الشدات قم بعد ذلك بتسجيل الكود الذي تلقيته عبر البريد، ثم قم بإدخال الحروف والأرقام التي ستظهر لك في الصورة وقم بالضغط على كلمة Redeem.

بطاقات آيتونز

هذه الطريقة مخصصة لمالكي iPhone و iPad فقط. إذا لم يكن لديك جهاز iOS، فلا يجب عليك اتباع هذه الطريقة من خلال رصيد معرف Apple الخاص بك، والذي يتم شحنه عبر بطاقات iTunes، يمكنك بسهولة شحن بطاقات PUBG إلى حسابك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بشحن معرف Apple الخاص بك من خلال استخدامه لبطاقات iTunes.

افتح لعبة PUBG وقم بتسجيل الدخول بالحساب الذي تريد إضافة الأوتاد إليه.

انقر على شكل قاطرات PUBG من داخل اللعبة، واشتري الكمية التي تريدها.

ادفع باستخدام رصيد iTunes (معرف Apple) الخاص بك.

شحن شدات ببجي ببطاقات جوجل بلاي

هذه الطريقة مخصصة لمالكي هواتف وأجهزة Android فقط. إذا لم يكن لديك جهاز Android، فلا يجب عليك اتباع هذه الطريقة، يمكن شحن أدوات PUBG باستخدام بطاقات إعادة شحن متجر Google Play، اتبع تلك الخطوات التالي: