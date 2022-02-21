دراسة تكشف "العدد المثالي" لشرب القهوة يوميا

كشفت دراسة ضخمة عن فوائد شرب القهوة، وتحديدا الكمية التي يجب تناولها يوميا للحصول على الفائدة القصوى.

في العامين الماضيين، سعت الأبحاث الأكثر تفصيلا حول القهوة، إلى التركيز على كمية القهوة التي يجب شربها يوميا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية.

وتوصلت الأبحاث التسي أجريت على مدار عقد كامل، أن العدد الأمثل من أكواب القهوة هو 3 في اليوم الواحد، وفقا لموقع "إنك".

وأشارت الأخصائية الغذائية في جامعة هارفارد، أوما مايدو، إلى دراسة تتبع فيها الباحثون علاقة استهلاك القهوة بالصحة، شملت 676 رجلا مسنا على مدى 10 سنوات.

ووفقا لمادو، فأن الدراسة وجدت أن الذين يشربون القهوة يوميا يصابون "بالاختلال المعرفي" بنسبة 50 بالمئة أقل ممن لا يشربون القهوة.

والاختلال المعرفي هو المرحلة بين الانخفاض المعرفي المتوقع للشيخوخة الطبيعية والانحدار الأكثر خطورة في الخَرَف. ومن سماته مشكلات في الذاكرة واللغة والتفكير والحكم على الأشياء.

وأظهرت الدراسة أن الذين شربوا ثلاثة أكواب في اليوم، كان لديهم أقل نسبة من الإصابة بمشاكل الخرف والشيخوخة على الإطلاق.

كما أجرت جامعة هارفارد دراسة بمشاركة أكثر من 208 ألف شخصا، من الرجال والنساء، لربط احتمالية الوفاة بتناول القهوة، على مدى أكثر من 20 عاما.

ووجدت أن المشاركين الذين شربوا القهوة كانوا أقل عرضة للموت من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وجاءت النسبة الأعلى لأولئك الذين شربوا ما بين 3 و 5 أكواب في اليوم.