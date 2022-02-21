وزير الدفاع الأوكرانى يسعى لمباحثات مع نظيره البيلاروسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، إنه طلب اليوم الإثنين، إجراء اتصال هاتفى مع نظيره البيلاروسى فيكتور خرينين، لافتًا إلى وجود اتفاق سابق مع خرينين للتعاون المباشر بين أوكرانيا وبيلاروسيا.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال ريزنيكوف فى تصريحات للصحفيين بالعاصمة كييف، إنه كتب رسالة إلى خرينين وأرسلها عبر الملحق البيلاروسى فى أوكرانيا، "ليسأله مباشرة عما يجرى"، وذلك بعد الإعلان عن استمرار التدريبات العسكرية المشتركة لبيلاروس وروسيا.

كما أعلن ريزنيكوف عن تقديرات بمشاركة تصل إلى نحو تسعة آلاف جندى روسى فى التدريبات الجارية حاليًا فى بيلاروس، قائلاً إنه ليس هناك قوة عسكرية كافية فى بيلاروس لتوجيه ضربة ضد أوكرانيا، مضيفًا أن وجود القوات يشكل مناورة تهديد.

وجدد ريزنيكوف التأكيد على أنه لا توجد قوة ضاربة فى الوقت الحالى فى أى مكان بالقرب من حدود أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.