عاجل- أول رد روسى على اتهام أستراليا بالتورط فى هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا

وقال السفير الروسى لدى أستراليا أليكسى بافلوفسكى - فى بيان صحفى اليوم الإثنين - إن "إسناد الهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد أوكرانيا إلى روسيا ليس أكثر منطقية من تنبؤات المخابرات الأمريكية بغزو روسى وشيك التى نسمعها يوميا تقريبا منذ عدة أسابيع".
وتابع: إنهم اتهموا روسيا بأنها تعطل الأعمال التجارية وخدمات دعم الحياة وتخرق ثقة الجمهور فى أوكرانيا، وهذه الاتهامات لا تضاهى الضرر الناجم عن حملة التضليل والتخويف من قبل السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام.. حيث أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، رسميا أن ذلك كلف اقتصاد البلاد ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار.
وأكد زيلينسكى فى 28 يناير الماضى، خلال مقابلة مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية، حقيقة سحب 12.5 مليار دولار من البلاد، بعد أن بدأت التقارير فى الظهور فى الفضاء الإعلامى حول "الغزو الروسى المحتمل لأوكرانيا"، فى نهاية يناير الماضي.
وفى وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأسترالية بيانا مشتركا لوزيرة الخارجية ماريس باين، ووزيرة الداخلية كارين أندروز، ووزير الدفاع بيتر داتون، أشارت فيه إلى أن المخابرات العسكرية الروسية مسؤولة عن هجمات إلكترونية على عدد من المؤسسات والإدارات الأوكرانية.
وفى 15 فبراير الجاري، أعلن مركز أمن المعلومات الأوكرانى عن هجوم سيبرانى DDoS على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى البنكين "Privatbank" و"Oschadbank" المملوكين للدولة، الأمر الذى نفته روسيا، مؤكدة أنها لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية فى أوكرانيا.
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