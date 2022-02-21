عاجل- تصعيد جديد من روسيا فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 5 أشخاص حاولوا عبور الحدود قادمين من أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسى دمر أيضا مدرعتين للجيش الأوكرانى اخترقتا الحدود بالمنطقة الجنوبية.





وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود. وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا. وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.

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