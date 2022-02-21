البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مفخخة باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مفخخة تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، فى استهداف متعمد وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين.





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