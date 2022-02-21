نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحً رابط نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq بوابةوزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالعراق، يسيطر على المجتمع العراقي هذه الفترة، البحث عن نتيجة القبول الموازي لعام 2022، حيث يريد الطلبة العراقين، معرفة خريطة المعاهد والجامعات المتاحة، للدراسة فيها، ومن بعد معرفة المجال الذي سوف يدرسه الطالب، يريد معرفة نتيجة القبول الموازي في دولة العراق، وتسهيلَا على كل الطلبة الذين ينتظرون إعلان نتيجة القبول الموازي 2022، سوف نقدم لكم مستوفي التصريحات التي أصدرتها وزارة التعليم العراقية، وكيفية التقديم، والشروط المطلوبة، كل ذلك سيكون من خلال هذا المقال.

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

وبعد تصدر موقع جوجل لنتائج البحث في دولة العراق، بحثًا عن نتيجة القبول الموازي 2022، خصصت وزارة التعليم العالي في العراق منصة إلكترونية، لذلك الشان، حيث يستعرض كل المعلومات المطلوبة، والمستندات الخاصة بالنتائج، ويعلنها أول بأول، ويتم أيضا نزول كل النتائج على الموقع الإلكتروني، عقب الإعلان الرسمي لها من قبل الوزارة العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

قدمت وزارة التعليم العالي العراقية، دليلًا استرشاديًا لكل طلبة العراق، الذين يريدون معرفة الطريقة الكاملة، للاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق،وذلك سيكون عبر موقع وزارة التعليم العالي، والأمر غاية في السهولة، ولا يحتاج للتعقيدات، حيث راعت وزار التعليم العالي الطلاب لعدم ذهابهم لأي مكان، والاستعلام من المنزل، دون دفع أي اشتراك لذلك، والآن، سوف نقدم الدليل الكامل بالخطوات:

يدخل الطالب على منصة موقع وزارة التعليم العالي التي تختص بالنتائج.

وبعد ذلك يختار قسم نتيجة القبول الموازي.

ويفرغ كل بياناته الكاملة، بكل دقة، بداية من الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، وباقي المعلومات المطلوبة.

يختار الطالب كلمة استعلام، يتم تحميل ملف النتيجة بصيغة pdf.

ثم يفتحه ويقراه جيدًا، لاحتوائه على كل الكليات والمعاهد، التي تم قبول الطالب بها.

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33