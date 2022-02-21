جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن استخدام أوكرانيا كأداة لمواجهة روسيا يمثل تهديدا كبيرا وخطيرا ولذلك فى الأشهر الأخيرة تم تنشيط العمل مع واشنطن والناتو للاتفاق حول الإجراءات الأمنية وضمان التطور المستقر والمزدهر فى الأجواء السلمية.





وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن من الضرورى ضمان الأمن لتحقيق التنمية، متابعا: "إذا تم قبول أوكرانيا فى حلف الناتو فإن التهديدات ستنمو أضعافا مضاعفة". وأشار إلى أن اعتبار أوكرانيا القرم أرضهم فهو يعتبر تهديدا لروسيا، وهو ما يعنى أن حلف الناتو سيضطر إلى الانضمام إلى هذه الأحداث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة لمواجهة روسيا يمثل تهديدا كبيرا وخطيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.