عاجل.. رئيس وزراء روسيا: أوكرانيا تستخدم دونيتسك ولوغانسك كورقة للمساومة

جدة - نرمين السيد - قال دميترى ميدفيديف رئيس وزراء روسيا، إن أوكرانيا لا تريد أراضى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك، ولا يعتبرونها سوى ورقة للمساومة فيما يتعلق بوضع كييف، لأن سكان هذه الأراضى لا يحصلون على مساعدات ولكن يتعرضون لقصف عشوائى.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن السلطات الحالية فى أوكرانيا لا ترغب فى تنفيذ اتفاقية منيسك لأنها ستعرقل إعادة انتخابهم فى منصب الرئيس، مؤكدا أن الرئيس الأوكرانى يقول أنه لن يلتزم بالاتفاقية. وأوضح أن السلطات الأوكرانية تقول شىء وتفعل شىء آخر، لافتا إلى أنه من الضرورى الاعتراف بالجمهوريتين، مضيفًا: "توجها إلينا بهذا الطلب والبرلمان الروسى وجه رسالة لرئيس الروسى بهذا الشأن".

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