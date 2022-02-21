عاجل.. رئيس مجلس الدوما يدعو بوتين إلى الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوغانسك

جدة - نرمين السيد - قال فيتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما، إن المجلس اتخذ قراره بدعم مقترح بطلب الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك ولوغانسك، انطلاقا من الأوضاع الصعبة فى كلتا الدولتين وكان القرار معتمد على الاعتبارات الإنسانية.





وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن هناك مواطنين روس يعيشون هناك، كما أن هناك من يريدون الحصول على الجنسية، مؤكدا أن الأوضاع لم تتغير على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكييف لا تلتزم بتعهداتها. ودعا رئيس مجلس الدوما، فلاديمير بوتين رئيس روسيا إلى الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك لوغانسك.

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