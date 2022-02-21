عاجل- بوتين: روسيا قامت بكل ما فى وسعها لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمى

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا قامت بكل ما فى وسعها لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمى، ورغم ذلك اتخذت السلطات فى كييف مرتين قرار بشن عمليات عقابية ضد دونيتسك ولوغانسك، متابعا: "نرى احتدام الوضع الآن".





وأضاف بوتين فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن من يعيشون على هذه الأراضى تم الاستهزاء بهم، ومن يقطنون بالقرب من خطوط التماس كانوا مضطرين للعيش فى المخابى مع أطفالهم.

وأوضح أن السلطات فى كييف لا تنوى تنفيذ اتفاقية مينسك على المستوى العالى أو على مستوى وزير الخارجية والآمانة العامة لمجلس الأمن، فهم لا يرغبون فى فعل شىء من تلك الإجراءات التى تم الاتفاق.

وأشار إلى أن روسيا تبذل الجهود لحل الأزمة بشكل سلمى، متابعا: "هدفنا هو سماع زملائنا وتحديد الخطوات فى هذا الاتجاه وأعنى التوجه إلى قيادة دونيتسك لوغانسك، وأيضا القرار بيد الدوما الروسى حول الاعتراف باستقلال دونيتسك لوغانسك".