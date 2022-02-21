عاجل- الحرب على أوكرانيا لحظة بلحظة.. مؤتمر بوتين (تحديث)

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمن القومى الروسى مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمن القومى الروسى مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ويقدم دوت الخليج تغطية خاصة للمؤتمر الصحفى: عاجل.. بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة لمواجهة روسيا يمثل تهديدا كبيرا وخطيرا عاجل- بوتين: روسيا قامت بكل ما فى وسعها لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمى عاجل.. لافروف: رد الناتو وواشنطن على الضمانات الأمنية يؤكد أنهما غير جاهزين عاجل- وزير الدفاع الروسى: الرئيس الأوكرانى يريد إعادة الوضع النووى لبلاده عاجل.. رئيس مجلس الدوما يدعو بوتين إلى الاعتراف بجمهوريتى دونيتسك لوغانسك عاجل.. رئيس وزراء روسيا: أوكرانيا تستخدم دونيتسك ولوغانسك كورقة للمساومة

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