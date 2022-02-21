عاجل- وزير الدفاع الروسى: الرئيس الأوكرانى يريد إعادة الوضع النووى لبلاده

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى شويغو وزير الدفاع الروسى، إن فى 20 فبراير كان هناك قصف باستخدام القنابل لمدينة دونيتسك وتعانى المدينة من المياه بسبب الأحداث، كما أن ثلثى مدينة لوغانسك ليس فيها غاز، وجميع السكان الذين يعيشون فى منطقة التماس كانوا مضطرين إلى الهجرة، وتم إجلائهم وجزء بقوا هناك لضرورة العمل وهم يعانون.





وأضاف شويغو فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن هناك أكثر من 40 قصفا لدونيتسك والقصف يتم على أهداف محددة سابقا، مؤكدا أن هناك تمركزا أوكرانيا فى اتجاه دونيتسك ولوغانسك. وأوضح أنه تم إعادة القوات الثقيلة الروسية الموجودة على خطوط التماس إلى أماكنها، منوها بأن المجموعات الإرهابية تنشط فى الأماكن المختلفة والتى تفجر السيارات وأنابيب الغاز وغيرها. وأشار إلى أن الرئيس الأوكرانى يريد إعادة الوضع النووى لأوكرانيا ويعتبر خطيرا لأنه لسنوات خلال فترة ما بعد الاتحاد السوفيتى تم تشكيل إمكانية لصناعة هذا الأسلحة، وهناك تقنيات ومعدات ومختصون يمكن أن يكون لديهم أكثر ما لدى كوريا الشمالية وإيران.

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