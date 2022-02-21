"الأمن السيبراني" بشأن اختراق بيغاسوس: مستعدون لإجراء تحليل علمي وجنائي لمن تعرض لذلك

دوت الخليج :- أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أحمد ملحم، الأحد، استعداد المركز لإجراء تحليل علمي وجنائي لكل من تعرض أو اشتبه بتعرضه في الأردن لهجمة أو اختراق متطور أو معقد.

جاء ذلك خلال رده على استفسار بشأن اختراق بيغاسوس لهواتف مواطنين، في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للحديث عن جهود الأردن في مجال الأمن السيبراني، داعيا الجهات المستهدفة لمراجعة المركز لتأكيد ذلك أو نفيه.

وبين ملحم، خلال المؤتمر أنه "لم يتم تأكيد جهة الاختراق أو نوع البرمجيات المستخدمة فيه، ويتم تنبيه المستخدمين من الشركات لأخذ الحذر وكذلك تحديث أنظمة التشغيل لتلك الهواتف".

وأشار إلى أن "رصد الدول التي كانت مصدرا للهجمات السيبرانية لا يعني أن الهجوم جرى من تلك الدول بسبب عمليات التلاعب التي يقوم بها منفذو هذه الهجمات".

ملحم، أضاف أن المركز "لا يؤكد أو ينفي اختراق هواتف بعض المواطنين".

وأشار، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للحديث عن جهود الأردن في مجال الأمن السيبراني، إلى أن "بعض الجهات المحلية استخدمت تطبيقات متداولة لتحليل معلومات الهواتف لبعض المواطنين وخرجت بنتائج تفيد بتأكيد الإختراق دون إجراء المزيد من التحليل للأدلة الرقمية على الهواتف".