عاجل.. وزير دفاع روسيا: من الضرورى الاعتراف بجمهورتى دونيتسك ولوغانسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف شويغو فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، أن هناك ضخ أسلحة إلى أوكرانيا بشكل مستمر ولديهم أسلحة بما يكفى، وكان هناك أزمات اختلقوها فى دونيتسك ولوغانسك.
وأوضح أنه ورد إلى أوكرانيا أسلحة أكثر من الناتو، مؤكدا أنه من الضرورى الاعتراف بجمهورتى دونيتسك ولوغانسك.
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