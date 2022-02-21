تمويل سداد المديونية من الراجحي عرض يوم التأسيس مزايا التمويل الشروط المطلوبة. حيث أن يوم التأسيس هو يوم الذكرى لتأسيس الدولة السعودية وهو اليوم المناسب يوم 22 من فبراير من كل عام ميلادي. فلقد قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار مرسوم ملكي في يوم 27 من يناير لعام 2022 بأن يكون هذا اليوم هو ذكرى يوم التأسيس. ولذلك تقوم العديد من المؤسسات والشركات وكذلك البنوك بتقديم العديد من العروض. كما يقوم مصرف الراجحي أيضاً بتقديم لعملائه عروض بمناسبة هذا اليوم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم عروض الراجحي لهذا اليوم وهو تمويل سداد الدين. كما سنعرض أيضاً الشروط المطلوبة له ومزايا التمويل. كما يمكنك التعرف أيضاً على منتجات إمكان الراجحي التمويلية وطريقة الحصول على تمويل إمكان والشروط المطلوبة.

تمويل سداد المديونية من الراجحي

بنك الراجحي هو واحد من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم بنك الراجحي عدد كبير من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة لعملائه. فهو يقدم أنواع كثيرة ومتنوعة من القروض وكذلك التمويل وأيضاً البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة. كما يقدم بنك الراجحي لعملائه الكثير من العروض المميزة. ولذلك فيقدم بنك الراجحي بمناسبة يوم التأسيس السعودي عرض متميزاً أيضاً. حيث يقدم البنك تمويل سداد المديونية لعملائه والذي يوفر لهم عدد كبير من المزايا. ويمكننا عرض هذه المزايا كما يلي:

يمكن العميل من سداد المديونية في أي من البنوك الأخري وكذلك إيداع المبلغ المتبقي بحسابه

وكذلك الحصول على تمويل وطني وتصل فترة الإستحقاق إلى 36 شهر للمقيم و60 شهر للمواطن.

كما يتميز بالسرعة وبمعدل نسبة يبءا من 0.89٪

من الممكن حصول المتقاعدين والغير سعوديين أيضاً عليه

لا يتطلب وجود كفيل

كما يصل المبلغ إلى 2.5 مليون ريال

إمكانية تأجيل سداد أول قسطين

وكذلك إسقاط السداد في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

شروط الحصول على التمويل