تمويل 50 ألف ريال لا يطلب تحويل الراتب ولا كفيل أقل هامش ربح وأبسط إجراءات

تمويل 50 ألف ريال لا يطلب تحويل الراتب ولا كفيل من أفضل الشركات التي توفر القروض الشخصي والتأجيري في السعودية شركة الأمثل معتمدة من البنك المركزي السعودي متاح للمواطنين والمواطنات في المملكة لتحسين المعيشة من خلال توفير المال الذي يحتاجه الشخص بأبسط الإجراءات، حيث تتم الموافقة الفورية في الحال على القرض إذا كانت المستندات كاملة بالإضافة إلى استيفاء الشروط ، كما توفر الشركة إمكانية إمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ مالية كبيرة تساعد في تنمية المشاريع وتعزيزها في سوق العمل كما فضلاً عن تمويل السيارات بمبالغ تصل حتى 7 مليون ونصف ريال سعودي، تثبت الشركة هامش الربح طوال فترة السداد لكي لا يكون عبئاً متغيراً على العميل مع مراعاة أن يكون القسط الشهري مناسب للراتب بحيث لا يتعثر الشخص في السداد.

شروط تمويل 50 ألف ريال لا يطلب تحويل الراتب ولا كفيل

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة. توفر شركة الأمثل تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب للسعوديين الجنسية فقط. توجد رسوم إدارية بنسبة 1% من إجمالي القرض. فترة السداد تصل حتى 24 شهر.

إمتيازات تمويل شركة الأمثل

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة مبالغ مالية بقيمة 50 ألف ريال قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب، وقيمة 100 ألف ريال بدون تحويل الراتب ويحتاج لضامن.

الفوائد أي هامش ربح يكون بصورة ثابتة طوال فترة السداد.

تعمل الشركة بأسرع إجراءات في إتمام طلب القروض لديها.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

كيف أقدم طلب قرض شركة الأمثل للتمويل

وفرت الشركة طرق التقديم على تمويل بدون تحويل الراتب أو قرض بدون كفيل بطريقتين عبر الموقع الإلكتروني لـ شركة الأمثل للتمويل أو الاتصال على الرقم المجاني 8003015555 ثم زيارة الفرع لتقديم الأوراق المطلوبة وهي تشمل (صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول – كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاث أشهر – العنوان الوطني وإثبات سكن ملك أو إيجار – خطاب تعريف بالراتب)، كما تشير الشركة أنه ربما توجد متطلبات أو مستندات أخرى لبعض الحالات الاستثنائية. يذكر أن شركة الأمثل تعمل بشفافية مٌطلقة لذا يمكنك تقديم أي استفسار حول التمويل عبر الموقع أو الرقم المرفق أعلى.