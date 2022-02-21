أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 وطريقة التسجيل في النظام الجديد

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، بالعمل بنظام معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 م، حيث قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات على النظام القديم، ومن أهم هذه التعديلات إلزام المواطنين المستفيدين من هذا النظام بتقديم الرعاية التعليمية والصحية لأفراد الأسرة، وكذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لأفراد الأسرة القادرين على العمل، لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، ويأمل الكثيرين من المواطنين في صرف المساعدة المقطوعة بعد قيام الوزارة بعمل هذه التعديلات، حيث يعتبرها الكثيرين من أهم البرامج التي قدمت الدعم المالي للشعب السعودي خلال الأعوام الماضية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة التسجيل في هذا النظام الجديد.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى توقف معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 وهى كما يلي:-

إذا لم يتوفر شرط من شروط استحقاق المعاش الضماني.

عدم صحة البيانات التي يقدمها المستقل أو الأسرة.

تأخير المستحق للمعاش الضماني تحديث البيانات الشخصية التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

عدم التزام المواطن السعودي القابل للتأهيل بالخطة التأهيلية التي وضعتها الوزارة.

عدم التزام المستحق القادر على العمل في البحث عن وظيفة من خلال المنصات المعتمدة من قبل الوزارة، وعدم قبوله عروض التدريب والعمل المناسبة.

إقامة المستحق في أحد دور الإيواء أو الرعاية إقامة دائمة.

تنازل المستحق عن معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وفاة الشخص المستحق للمعاش.

طريقة التسجيل في المعاش الضماني

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي. إنشاء مستخدم جديد، ثم القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، ثم إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال. سوف تقوم المنصة بإرسال رمز التحقق الشخصي إلى رقم الهاتف المسجل بالمنصة. إدخال الرمز الذي تم إرساله إلى الجوال، ثم الضغط على كلمة “توثيق”. الدخول إلى المنصة عن طريق تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. الدخول على الملف الموحد ثم تعبئة البيانات التالية:-

بيانات المستفيد الشخصية.

البيانات الخاصة بالسكن.

بيانات المستفيد الخاصة بالتعليم.

البيانات الخاصة بالدخل.

بيانات العمالة.

البيانات الخاصة بالترخيص.

بيانات التابعين.

البيانات الخاصة بالممتلكات.

الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والنظام القديم

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يهدف إلى مساعدة الأسر السعودية الأكثر احتياجًا بغض النظر إلى التصنيف القديم للحالة، كما يهدف إلى تمكين المستحقين من الاستقلال المالي، وتحويلهم من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين، كما وضع النظام الجديد منظومة رقابة عالية لتحقيق الأهداف التي وضعها.