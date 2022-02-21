نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي مفاجأة يوم التأسيس لأبناء المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم التأسيس السعودي مفاجأة تحتفل المملكة العربية السعودية في يوم 22 فبراير من كل عام ميلادي بما يعرف بيوم التأسيس السعودي الوطني، ويرجع هذا التاريخ إحياء لذكري تأسيس المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 300 عام علي يد الإمام محمد بن سعودي في منتصف عام 1727.

يوم التأسيس السعودي مفاجأة

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار هوية بصرية مميزة ليوم التأسيس الوطني 2022 تحت شعار “يوم بدينا”، وتحمل في المنتصف صورة رجل حامل للراية في إشارة إلى بطولات المجتمع السعودي والثقافة السعودية، وأشارت وكالات الأنباء السعودية إلى أن الهوية البصرية تشير إلى معاني سامية وجوهرية تخص تاريخ وأمجاد والبطولات العريقة للمملكة العربية السعودية، وتحيط 4 رموز جوهرية بأيقونة الهوية البصرية وهي:

التمر مما يدل علي الحياة والكرم.

والمجلس الذي يشير إلى التناغم والوحدة الثقافية بالمجتمع السعودي.

والخيل العربي وهو دلالة علي شجاعة وبطولات وفروسية الأمراء وشجعان الدولة.

وأخيرا السوق الذي يوحي بالانفتاح والحراك الاقتصادي والتنوع حول العالم.

فعاليات يوم التأسيس في الرياض

تم الإعلان عبر الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر تويتر عن عدد من الفعاليات التي ستقام يوم فبراير 2022 في العديد من الأماكن في العاصمة السعودية الرياض، احتفالا وتخليدا لذكري تأسيس المملكة العربية السعودية ومنها:

إقامة حفلات موسيقية في “بوليفارد رياض سيتي”.

أوبريت التأسيس علي مسرح محمد عبده يوم 23 فبراير.

مسيرة البداية في وادي الرمال.

عرض الضوء الذي سيزين سماء الرياض يوم 24 /2 وهو عرض من الألعاب النارية والمؤثرات الصوتية وعروض الدرونز الجوية، ابتداءا من 22 /2 وحتي 3 أيام البدأ في فعاليات المجلس في المتحف الوطني، لعرض العديد من ورش العمل، وكذلك النقاشات المثمرة حول تاريخ تأسيس المملكة.

نجناح وهي فاعلية ستقام علي ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي.

إقامة الندوات القافية والعروض الفنية المخصصة عن ذكري التأسيس الوطني للمملكة.

ستقوم الطائرات العسكرية بإطلاق العروض العسكرية في سماء الرياض، وكذلك العروض النارية في أرجاء العاصمة.

فعاليات اليوم الوطني بالمملكة

نظرا لانتماء أبناء المملكة وعشقهم لبلادهم فلا يقتصر الاحتفال علي العاصمة الرياض فقط، بل ستشهد المدن والأرجاء المختلفة أنشطة وفعاليات للاحتفال بذكري التأسيس، كفاعلية “نجناح” والتي ستقام من 22 وحتي 24 فبراير في عديد من المدن الدمام وجدة والمدينة المنورة وحائل والطائف وسكاكا وعرعر والباحة وأبها ونجران وجيزان وبريده وتبوك.

عطلة يوم التأسيس السعودي الوطني

بالطبع يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية في جميع المؤسسات العامة أو الخاصة داخل المملكة، وتدعو المدارس والجامعات جميع طلابها بالاحتفاء بذكري التأسيس للمملكة وذلك من خلال التعريف بهذه الذكري وإحياء للأمجاد بالأعمال الفنية كالرسم علي الجدران، وتوزيع الهدايا الرمزية، وتوحيد الزي الذي ينم علي الانتماء للوطن، مبادلة الحلوي التراثية بين الطلاب، تجميل الفصول بالزينة والأعلام التي تشير إلى هذا اليوم.

مفاجأة موسم الرياض

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية والشيخ تركي أل شيخ مجانية الدخول إلى “بوليفارد رياض سيتي” و”ونتروندر لاند” يوم غدا الثلاثاء الموافق 22 فبراير وهو يوم الاحتفاء بذكري تأسيس المملكة ولذلك لمن يرتدي أزياء وملابس تشير إلى هذه المناسبة، وكذلك أعلن عن مجانية دخول الأطفال أقل من 12 عام، ويندرج كل ذلك تحت شعار “يوم بدينا، والأناقة منا وفينا”، ومفاجأة الأطفال الكبري هي مجانية دخول الأطفال من 12 عام فأقل يوميا إلى “ونتروندر لاند”.

الزي التقليدي للاحتفال

يتمثل الزي التقليدي للاحتفال في