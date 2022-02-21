الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على عدة قرى بمحافظة شبيلى السفلى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش نجحت فى استعادة السيطرة على كل من قرى "بولو أروندى، ملبلى، سيغالى، بوسلى، داود، وبيرها باى"، مشيرة إلى أن القوات دمرت منشآت بما فى ذلك محكمة السلام التابعة لميليشيات الشباب الإرهابية فى محافظة شبيلى السفلى.

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