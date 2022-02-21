عاجل- الأردن يرد على تسريبات حسابات الملك عبدالله البنكية: قديمة ومضللة

جدة - نرمين السيد - وقال الديوان الملكى: "تابع الديوان الملكى الهاشمى تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية لجلالة الملك عبدالله الثانى، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة. والتزاما بمبدأ الشفافية والمكاشفة، فإن الديوان الملكى الهاشمى يوضح التالى: إن الرصيد الإجمالى الذى ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

وأضاف: "إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة فى الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة، وكان جلالة الملك ورث طائرتين عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما فى عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التى يستخدمها جلالته حاليا".

وتابع: "نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثانى لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية"، مضيفا: "إن الحسابات المغلقة المذكورة فى التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التى ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، أما بالنسبة لحساب أبناء جلالة الملك عبدالله الثانى، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية لجلالته، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب".

وأكمل البيان: "إن الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهى إدارة قائمة فى الديوان الملكى الهاشمى منذ أكثر من سبعين عاما، ويعيد الديوان الملكى الهاشمى التأكيد على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهنى، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسى ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة".

ونوه البيان إلى أن "أى ادعاء يربط الأموال فى هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضى تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة".