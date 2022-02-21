كشوفات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بالجامعات 2021-2022 بالرقم الامتحاني البوابة الإلكترونية

كشوفات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بالجامعات 2021-2022 بالرقم الامتحاني يتطلع عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء العراق إلى التعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، وذلك بالتزامن مع موعد اعلان نتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في العراق، حيث انتهت اعمال رصد النتائج الخاصة بالطلاب للقبول في الجامعات العراقية بشكل عام خلال الأيام الأخيرة تمهيدا لطرح النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة الى موقع نتائجنا الالكتروني الذي يتم طرح نتائج الطلاب من خلالها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام الكترونيا عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

بالأسماء نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني للجامعات العراقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يترقب الكثير من الطلاب في جميع انحاء العراق بشكل عام الاطلاع على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية المختلفة 2022، وذلك بالنسبة للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي المنتهي، حيث تقدم الطلاب برغبات القبول ف بالعديد من الكليات والمعاهد المختلفة بجميع انحاء العراق، والتي يتم القبول بها بناء على النسب الخاصة بالقبول التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي العراقية، حيث اشارت الوزارة ان نتائج القبول الموازي للطلاب سوف يتم نشرها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، لتسهيل الحصول على نتائج الطلاب برقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.

كشوفات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بالجامعات 2021-2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية من المقرر ان يتم طرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تقوم الوزارة بنشر النتائج رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم الاستعلام عن النتائج الكترونيا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية.