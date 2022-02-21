بدءا من الخميس.. إلغاء الحجر الإلزامي لمصابي كورونا بإنجلترا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، أن الحجر الإلزامي للمصابين بـ"كوفيد 19" في إنجلترا سينتهي العمل به الخميس، وسط مساع من السلطات الصحية في البلاد إلى دخول مرحلة التعايش مع المرض.

وبهذه الخطوة، تكون بريطانيا قد ألغت أحد القيود الرئيسية لمكافحة الجائحة بعد عامين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام البرلمان "لدينا الآن مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى (مقاربة تقوم على) اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول".

وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكوفيد-19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.

وتفرض القوانين في إنجلترا حاليا على الناس عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل إذا طلب منهم مسؤولو الصحة العامة ذلك ويُنصحون بالعزل حتى بدون أمر معين إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19 أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض.

وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى كوفيد-19 واستبداله بإرشادات طوعية إلى جعل المرض يتماشى مع الطريقة التي تعالج بها بريطانيا معظم الإصابات الأخرى.

وحصل نحو 85 في المئة من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.