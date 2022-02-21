وسط ترقب دولي.. بوتن يوجه خطابا "للأمة الروسية"

قالت قناة "روسيا 24" التلفزيونية الحكومية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيوجه خطابا إلى الأمة مساء الإثنين، وسط ترقب دولي للخطوات التي ستتخذها روسيا حيال أوكرانيا.
ولم تذكر المحطة الحكومية موعدا محددا، لكنها قالت إنه سيكون قريبا.
وقال بوتن في وقت سابق، إن روسيا ستقرر ما إذا كانت ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا في وقت لاحق الاثنين.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن موسكو تدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تواجه تهديدا وصفه بـ"الكبير" من جراء الأزمة الأوكرانية.
وأضاف بوتن، خلال اجتماع على الهواء مع مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة موسكو، أن مسألة استقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوكرانيا.
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