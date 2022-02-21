انطلاق أعمال ندوة الإيسيسكو الدولية حول دور المدن فى الحفاظ على البيئة

وتستمر الندوة على مدى ثلاثة أيام، فى إطار أنشطة كرسى الإيسيسكو لشجرة الأركان، لمناقشة دور المدن فى الحفاظ على البيئة.
وشارك فى الندوة عبد العزيز بندو، رئيس جامعة ابن زهر، وعبد الخالق جايد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، بالإضافة إلى فريق الأبحاث حول المساحات والمجتمعات والبيئة والتخطيط والتنمية بالجامعة.
وفى كلمته خلال الندوة، التى تعقد حضوريا فى مقر جامعة ابن زهر بمدينة أكادير وعبر تقنية الاتصال المرئى، أبرز الدكتور رحيل قمر، مدير قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، ضرورة تعزيز سبل التعاون لمجابهة التدهور البيئى فى الحضر، من أجل تطوير خطط توسع حضرى تشمل مقاربة بيئية، مشيرا إلى أن الزيادة المستمرة للكثافة السكانية فى كثير من المدن حول العالم سيفاقم تلوث الهواء، ويساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، وغيرهما من الأضرار البيئية، ما سينعكس سلبا على جودة الحياة بالمدن.
وخلال الجلسة العامة، استعرض الدكتور فؤاد العينى، خبير بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، جهود وأنشطة المنظمة فيما يتعلق بالمدن الذكية والمستدامة، من أجل دعم الدول الأعضاء فى مكافحة تغير المناخ، والمساهمة فى الاستعانة بالأساليب الذكية والمبتكرة والمستدامة، بينما قدم الدكتور إسماعيلا ديالو، خبير بالقطاع، خلال ورش العمل عرضا حول "دور الغابات فى تعزيز قدرة المدن على الصمود".
ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للندوة جلسة عامة، وورشة عمل حول المناخ الحضرى: تاريخه، ومراحل تطوره، وأدواته، وتقنيات وطرق البحث، وورشة العمل الثانية حول تأثير المدن على المناخ.
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