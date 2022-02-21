عاجل.. اتصال هاتفي بين الرئيس الروسى والمستشار الألمانى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بحدوث اتصال هاتفى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار الألمانى أولاف شولتس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بحدوث اتصال هاتفى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار الألمانى أولاف شولتس. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن أنه سيتوجه بخطاب إلى الشعب الروسى بعد قليل بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

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