عاجل.. كييف تعلن مقتل جنديين أوكرانيين اثنين جراء قصف للانفصاليين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن كييف أعلنت مقتل جنديين أوكرانيين اثنين جراء قصف من قبل الانفصاليين في الشرق.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن كييف أعلنت مقتل جنديين أوكرانيين اثنين جراء قصف من قبل الانفصاليين في الشرق. ونفى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، قيام جيش بلاده بشن هجمات على إقليم دونباس، أو قصف الأراضى الروسية، أو إرسال مخربين عبر الحدود.

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