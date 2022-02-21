عاجل.. الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أى قرار أحادى يقوض سلامة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الاعتراف بمنطقتى دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن أمن أوكرانيا جزء من أمننا وندعو إلى الحوار لحل الأزمة.

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