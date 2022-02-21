عاجل.. وزير خارجية أوكرانيا ينفى شن هجمات على دونباس وقصف الأراضى الروسية

جدة - نرمين السيد - وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر "تويتر" : "لا .. أوكرانيا لم تهاجم دونيتسك أو لوجانسك، ولم ترسل مخربين أو ناقلات مدرعة عبر الحدود الروسية، أو تقصف الأراضى الروسية، أو تقصف المعبر الحدودى الروسى، أو تنفذ أعمال تخريب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أن بلاده لا تخطط كذلك للقيام بمثل هذه الأعمال، داعيًا روسيا إلى التوقف عن الادعاءات الزائفة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية الأوكرانية دحضت فى وقت سابق اليوم بيانًا صادر عن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بشأن قصف نقطة تفتيش حدودية روسية فى إقليم روستوف.

كما يأتى ذلك عقب إعلان الجيش الروسى اليوم عن إحباط عملية انتهاك للحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، مضيفًا أن القوات الروسية قتلت 5 متسللين، ودمرت ناقلتين مدرعتين أوكرانيتين عبرتا الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين.