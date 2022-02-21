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عمر شويل - جدة استعلام مخالفة الهوية الإماراتية والفئات المعفاة من التجديد، بطاقة الهوية من الأشياء الضرورية التي لا ينبغي لشخص الانتقال من مكان لآخر داخل الدولة بدونها، وبطاقة الهوية الإماراتية هي أحد الوثائق الهامة التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمدون داخلها المعلومات الشخصية الهامة للتعرف على حامل هذه الهوية مثل: الاسم، العنوان، المهنة، تاريخ الميلاد، و بامتلاك هذه الهوية يمكنك إنهاء الخدمات الحكومية، كما أنها ضرورية للعبور عبر البوابات الإلكترونية في المطارات الخاصة بالدولة.

استعلام مخالفات الهوية الإماراتية

قد يكون الأمر غير جيد في حالة تعرض الهوية الإماراتية لمخالفات، لذا عليك الاستعلام عن هذه المخالفات لسداد قيمتها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، و للاستعلام عن المخالفات اتبع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. اختيار أيقونة الاستعلام عن طريق رقم الهوية. إدخال رقم الهوية الخاص بالمستخدم في المكان المخصص له. كتابة رمز التحقق، والضغط على استعلام.

الفئات المعفاه من غرامات تأخير تجديد الهوية

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه يحق للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من تجديد الهوية في الموعد المحدد التقديم بطلب إعفاء من الغرامة المالية بشرط أن يكونوا من الفئات التالية:

المغادرين الذين مر على مغادرتهم البلاد أكثر من ثلاث شهور، وكذلك المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة.

ذوي الإعاقة الكلية أو الجزئية، أو المصابين بأمراض معدية بشرط وجود ما يثبت ذلك.

كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عام، والغير قادرين على الذهاب إلى أماكن التجديد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر مركبتي

أتاحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة ضد المركبات عن طريق بوابة مركبتي، وذلك كالتالي: