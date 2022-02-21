“بالرقم الامتحاني” نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور التمهيدي من موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور التمهيدي ، يستطيع جميع الطلاب متابعة جميع الأخبار والمعلومات التي تنشرها وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص نتيجة الثالث المتوسط لجميع الطلاب وذلك القسم العلمي والتطبيقي والأدبي والاحيائي، وذلك في المواقع العراقية، وهنا موقع خاص بأخبار النتائج والامتحان الخاصة بالطلبة والتي ظهرت قبل ذلك الخاصة بالعام الدراسي 2022، ويمكن لأولياء الأمور متابعة جميع الأخبار الخاصة للطلبة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور التمهيدي

هناك الكثير من الطلاب في مختلف المحافظات العراقية التي يترقبوا إعلان نتائجهم الخاصة بالدور التمهيدي والتي سوف تعلن غدا الثلاثاء الموافق 22 فبراير2022، واليكم بعض المحافظات متوقع إعلان نتائجهم غدا وهى ( ديالي، الكرخ الاولى، الكرخ الثاني، الكرخ الثالثة، كركوك، ميسان، المثنى، ذي قار، الأنبار، واسط، واربيل، السليمانية، صلاح الدين، البصرة، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، النجف، دهوك) وذلك للطلاب الثالث المتوسط لعام 2022 القسمين العلمي والأدبي، وننقل إلي الطلاب لحظة بلحظة أي نتائج تعلنها المحافظات العراقية في الساعات المقبلة بكافة التفاصيل.

رابط استخراج نتيجة الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني

يسعى جميع الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور التمهيدي وبدا الطلاب منذ الساعات الماضية ف البحث عن المواقع التي توفر النتيجة ، والتي الاضمن اليهم الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والعراقية والتي خصصت وزارة العراقية موقع خاص لهؤلاء الطلاب ليتمكنوا من معرفة النتيجة بكل سهولة ويسر، حتي لا يذهبوا الطلاب إلى المدارس من حين إلى آخر لمعرفة النتيجة، وهذا الموقع سوف يوفر الوقت والجهد لهؤلاء الطلاب، سوف نقوم بشرح جميع الخطوات المتبعة لمعرفة النتيجة بكل سهولة:

الدخول على موقع الخاص بالنتيجة عبر الموقع وزارة التربية والتعليم العراقية المخصص له.

يحدد الطالب أنه يستعلم عن نتيجة اعتراض الصف السادس الدور الثاني.

يقوم إدخال الطالب جميع المعلومات الخاصة به مثل رقم الجلوس، والمحافظة التابع لها.

في خلال دقائق سوف تظهر اليك النتيجة بالكامل

ويجب التنويه على أن المحافظات لن تعلن نتائجها في وقت واحد ولكن كل محافظة تعلن نتائجها منفردة في حالة انتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط المسجلين بها.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022

يتداول طلاب والطالبات الصف الثالث المتوسط علي مواقع التواصل الاجتماعي حاليا أخبار مؤكدة حول موعد إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط، على أنها سوف تعلن رسميا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 على موقع وزارة التربية العراقية والمواقع الإلكترونية الأخرى المعروفة، ونتابع مهم الآن أي تفاصيل جديدة حول إعلان النتائج الخاصة بالدور التمهيدي للعام الجديد.