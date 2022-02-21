نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي جدولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي من أبرز المنصات التي تشمل كافة الأدوات التعليمية والخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب، وتم إطلاقها مزامنةً مع اعتماد الدراسة عن بُعد في بداية تفشي الجائحة ولكن خلال الفترة الأخيرة عادوا الطلاب بشكل حضوري مع استثناء الفئات التي تعاني من مشاكل صحية، ولكي تتمكن من التعرف على الجدول الخاص بالحصص لابد من الاتجاه مباشرة إلى منصة مدرستي جدولي.

منصة مدرستي جدولي

يُمكنك مشاهدة الجداول الخاصة بكل مرحلة عبر منصة مدرستي جدولي عن طريق اتباع الآتي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي.

النقر على خانة الدخول بحسابك الخاص ثم أكتب البريد الإلكتروني.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم أنقر على جدولي.

الضغط على أيقونة مشاهدة الحصص الخاصة بك.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية معرفة الحصص بنجاح.

منصة مدرستي تسجيل دخول

يُمكنك تسجيل دخول لمنصة مدرستي عبر اتباع الآتي:

أذهب مباشرة إلى رابط منصة مدرستي.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم سجل حساب مايكروسوفت.

أدخل البريد الإلكتروني وباقي التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

سجل دخول أخيرًا للاستفادة من كافة خدمات مدرستي.

حل مشكلة نسيت كلمة المرور مدرستي

لكي تتمكن من حل مشكلة نسيت كلمة المرور لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط صفحة إعادة تعيين كلمة المرور عبر مدرستي.

أكتب البيانات الخاصة بك ثم أنقر على خانة التالي.

أكتب باقي التفاصيل التي تخصك بدقة كاملة في الخانات الشاغرة لها.

قم بتعيين كلمة المرور لكي تتمكن من فتح المنصة في أي وقت.

رابط منصة مدرستي جدولي schools.madrasati.sa

يُمكنك الاتجاه إلى رابط منصة مدرستي الإلكترونية مباشرة للاستفادة من كافة خدماتها الإلكترونية واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول سواء كنت طالب أو معلم أو ولي الأمر الذي يُمكنه متابعة مستوى أبناءهم وكافة التفاصيل المتعلقة بالدرجات والحضور والغياب.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان منصة مدرستي جدولي وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.