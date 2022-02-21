نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارض الضمان الاجتماعي كيفية التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارض الضمان الاجتماعي من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم توفير بشري لاهل الضمان الاجتماعي بإمكانية الاستفادة من الأراضي المتوفرة حول المملكة وفق بعض الضوابط الأساسية هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مبادرة بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ارض الضمان الاجتماعي وطريقة الحصول عليها.

ارض الضمان الاجتماعي

تعد ارض الضمان الاجتماعي ضمن أهم مشاريع الضمان الاجتماعي التي يوفرها للمستفيدين بغرض إتاحة فرص حياة كريمة تناسم متطلباتهم واحتياجاتهم، ويمكن الحصول على هذه الأرض من خلال التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي والبدء في الإجراءات التالية:

في البداية يجب الانتقال إلى المنصة الرسمية سكني.

كتابة معلومات دخول العميل إلى المنصة.

يطلب الموقع بيانات متمثلة في الرقم الخاص بإثبات الهوية، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد.

عليك بعد ذلك الضغط على أيقونة الأراضي المجانية.

يُظهر الموقع الإقرارات التي يجب عليك قراءتها ومن ثم الموافقة عليها.

يتم عرض عدد من الأسئلة وبعد الإجابة عليها يتم الإشارة إلى استكمال الطلب.

إتباع تعليمات الصفحة لحين إظهار رسالة تفيد بتأهلك للحصول على الدعم.

أيضًا تم إتاحة تقديم التظلمات في حالة كان الرسالة تفيد برفض الطلب.

شروط التقديم على أرض الضمان الاجتماعي

للحصول على الأراضي المجانية ينبغي أن ينطبق على المستفيد الشروط التالية:

أن يكون ضمن السعوديين المنشأة.

تقبل الطلبات من الشخص في حالة كان رب الأسرة.

من الضروري لتقديم الطلب الوصول لسن 25 عامًا.

عدم استفادة رب الأسرة في السابق من إحدى البرامج الخاصة بالدعم المقدمة من وزارة الإسكان.

لا يقبل طلب المتقدم في حالة كان مقيمًا خارج المملكة.

إذا كانت السيدة تعول أطفال من زوج سعودي فيسمح لها بالتقديم على الأراضي.

الأفراد الذين لديهم منزلًا مملوكًا باسمائهم لا يسمح لهم بالتقديم.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن للأفراد المندرج أسمائهم ضمن أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي الاطلاع على الشروط وكذلك معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالبرامج المقدمة من الإسكان عن طريق رقم 199090 والذي تم إتاحته للعناية بالعملاء.