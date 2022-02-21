25 وفاة و10085 إصابة بكورونا الأحد في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 25 وفاة و10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 20.72 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.