مصادر: إدراج "الغانم للسيارات" في بورصة الكويت بحلول مايو

كشفت مصادر مطلعة على ملف طرح شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية في بورصة الكويت، أن الطرح سيكون بعد شهر رمضان في شهر مايو 2022.

وأفاد أحد المصادر لمراسل "دوت الخليج" في الكويت اليوم الاثنين، بأن الطرح المرتقب، سيكون الأول من نوعه لشركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في أسواق منطقة الخليج.

تنوي "علي الغانم وأولاده للسيارات" طرح حصة تتراوح بين 35 إلى 45% من رأسمالها، في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

كانت الشركة عيّنت 3 شركات عالمية ومحلية لإدارة عملية الإدراج.

تعد شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، منذ تأسيسها عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق.

تعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول، إضافة إلى علامات مختلفة في مجال الزيوت والبطاريات والاطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر.

تتعدد الموارد المالية للشركة في قطاعات أخرى مثل الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات وورش تصليح الهياكل بحسب موقع الشركة الإلكتروني.