أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقات الرئيسية بين الناتو وروسيا لم تتضمن تعهدات بعدم تمدد الحلف إلى الشرق.
وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الوزارة كريستوفر بورغر اليوم الاثنين: "أود أن أشير إلى أنه لم تكن هناك لا في اتفاق 2+4 ولا في الوثيقة المؤسسة للعلاقات بين روسيا والناتو أي تعهدات لروسيا حول عدم تمدد الناتو شرقا".
وفي وقت سابق أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن مواد أرشيفية اكتشفها جوشوا شيفرنسون، الباحث السياسي الأمريكي من جامعة بوسطن، بأن تعهدا نصيا بعدم تمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق كان له وجود وكان محفوظا كوثيقة سرية، موضحا أن الحديث يدور عن مواد لقاء عقده وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مدينة بون في 6 مارس 1991.
ووفقا لهذه الوثيقة فقد قال ممثل وزارة الخارجية في ألمانيا الغربية حينذاك: "خلال المفاوضات بصيغة 2+4 (حول توحيد ألمانيا) أكدنا بوضوح أننا لن نوسع الناتو إلى ما وراء نهر إلبه، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرض على بولندا ودول أخرى العضوية في الناتو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلين: في الاتفاقات مع روسيا لم تكن هناك تعهدات بعدم تمدد الناتو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.