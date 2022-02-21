الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عبر منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة

هناك العديد من عمليات البحث التي تجري حول كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عبر منصة أبشر الإلكترونية، ومعرفة موعد انتهاء صلاحية التأمين، بالنسبة للمواطنين والمواطنات والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، والذي أصبح ميسر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة للمواطنين والمقيمين، والتي تمكنهم من إمكانية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي أو الصحي في أي وقت، من خلال منصة أبشر، أو من خلال منصة مجلس الضمان الصحي.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للمقيمين بالخطوات

هناك طريقتين للاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي أو الصحي بالمملكة، مما يعمل على تيسير عملية الاستعلام على كلا من المواطنين والمقيمين أو الوافدين، وهم:

يتوجب على المواطن أو المقيم الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي الرسمي. ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم النقر على خدمات التأمين. ومنها يتم النقر على أيقونة الاستعلام الخاص بتأمين الإقامة. ادخل المعلومات المطلوبة ومنها رقم الإقامة، ورقم جواز السفر الخاص بك. بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح. ثم انقر على أيقونة موافق. ومن ثم سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالتأمين الطبي لك، وسوف يتبين لك موعد التجديد.

طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي عبر منصة أبشر

تتطلب هذه الطريقة بعض البيانات وهي رقم الإقامة، ورقم الهوية الوطنية، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة، كما يلي:

أولا تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ومن ثم قم باختيار أيقونة الخدمات.

بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال بعض البيانات، مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الإقامة.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، ومن ثم انقر على أيقونة Ok.

بعد الانتهاء سوف تظهر لك رسالة نصية باللون الأحمر، في حالة لم يكن التأمين الصحي ساريا، أما إذا كان التأمين الصحي ساري، فسوف تظهر لك رسالة باللون الأخضر، وهذا يعني أن صلاحية التأمين سارية.

الأشخاص المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية

توفر المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بها تأمين طبي وصحي، وهم الأشخاص العاملين من الأجانب في القطاع الحكومي أو الأجانب العاملين بالقطاع الخاص، كذلك الأشخاص المقيمين والوافدين العاملين لدي الشركات الخاصة.